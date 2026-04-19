Глава МИД Франции Барро счёл недопустимыми слова Трампа про папу римского

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро занял жёсткую позицию в отношении слов американского президента Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV. Он назвал такие заявления недопустимыми. Дипломат подчеркнул, что критика понтифика не способствует диалогу.

«Я не понимаю их [заявления] и не считаю, что они приемлемы, поскольку миссия понтифика — призывать к миру и братству повсюду и при любых обстоятельствах», — сказал он в эфире радиостанции Radio J.