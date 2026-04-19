Глава МИД Франции Барро счёл недопустимыми слова Трампа про папу римского
Жан-Ноэль Барро.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро занял жёсткую позицию в отношении слов американского президента Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV. Он назвал такие заявления недопустимыми. Дипломат подчеркнул, что критика понтифика не способствует диалогу.
«Я не понимаю их [заявления] и не считаю, что они приемлемы, поскольку миссия понтифика — призывать к миру и братству повсюду и при любых обстоятельствах», — сказал он в эфире радиостанции Radio J.
Напомним, конфликт начался после выступления папы римского. Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном. Понтифик выступил против американских угроз в адрес Тегерана. Дональд Трамп жёстко ответил на критику. После президент Ирана поддержал папу римского. Премьер Италии Джорджа Мелони также назвала слова Трампа неприемлемыми. В ответ американский лидер раскритиковал её за эту позицию.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.