Президент России Владимир Путин наградил оперную певицу Хиблу Герзмаву орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован 24 августа на официальном портале правовой информации.

В документе Герзмава указана как артистка-вокалистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручают за достижения в области культуры и искусства, в том числе за вклад в развитие отечественной культуры и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Тем же указом Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Олегу Романову — художественному руководителю духового оркестра Омской филармонии.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам из восьми регионов страны. Тем же указом несколько многодетных семей были награждены орденом «Родительская слава». Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десятерых и более детей, а вместе с наградой предусмотрено единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.