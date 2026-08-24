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24 августа, 14:10

Путин наградил оперную певицу Хиблу Герзмаву орденом за заслуги

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Президент России Владимир Путин наградил оперную певицу Хиблу Герзмаву орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован 24 августа на официальном портале правовой информации.

В документе Герзмава указана как артистка-вокалистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручают за достижения в области культуры и искусства, в том числе за вклад в развитие отечественной культуры и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Тем же указом Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Олегу Романову — художественному руководителю духового оркестра Омской филармонии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам из восьми регионов страны. Тем же указом несколько многодетных семей были награждены орденом «Родительская слава». Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десятерых и более детей, а вместе с наградой предусмотрено единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.

Больше новостей о сцене, артистах и музыкальных событиях — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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