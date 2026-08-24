Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам из восьми регионов России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти женщинам из восьми регионов России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Высокой награды удостоены Нина Буравова из Самарской области, Анна Ветлугина из Свердловской области, Асият Дибирова из Дагестана, Юрия Докторук и Надежда Крутякова из Красноярского края, Виктория Метансина из Ростовской области, Саяханум Османова из Липецкой области, Елена Родионова из Пермского края и Лариса Хуголь из Кузбасса.

Тем же указом несколько многодетных семей из разных субъектов страны получили орден «Родительская слава».

Звание «Мать-героиня» присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десятерых и более детей. Вместе с орденом предусмотрено единовременное поощрение в размере 1 млн рублей. С 2026 года для обладательниц звания также действует расширенная система социальных гарантий.

Орденом «Родительская слава» отмечают родителей или усыновителей, воспитавших семерых и более детей. При награждении семье выплачивают 500 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что звание «Мать-героиня» получила жительница Камчатки, которая вместе с супругом воспитывает 11 детей, среди которых есть как совсем маленькие, так и уже подросшие. Указ о её награждении также подписал президент России.