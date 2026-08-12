Путин присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Валерии Ланской

Валерия Ланская — российская актриса театра и кино, а также певица. Выпускница Театрального института им. Б. Щукина, она играла в таких театрах, как «Сатирикон» и Театр Луны. Широкую популярность ей принесли роли в сериалах «Кадетство» и «Принцесса цирка», а на театральной сцене она наиболее известна по главным ролям в мюзиклах, включая «Монте Кристо» (за который получила премию «Золотая маска») и «Анна Каренина». Также снималась в таких фильмах и сериалах, как «Ландыши», «Рябиновый вальс», «Тариф новогодний», «Ритмы мечты», «Дом образцового содержания», «Конец невинности», «Снайперы: Любовь под прицелом».