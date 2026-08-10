Не худрук, а партнёр: Актёр Савостюк восхитился подготовкой Безрукова к роли в «Капитанской дочке»

Актёр Сергей Безруков удивил коллегу по цеху Олега Савостюка своей подготовкой к съёмкам «Капитанской дочки»: артист приехал на площадку с выученным наизусть текстом и полностью погрузился в работу, не подчёркивая свой статус художественного руководителя.

24-летний актёр признался, что ожидал увидеть на площадке прежде всего худрука, однако Безруков вёл себя как обычный партнёр по сцене. По словам Савостюка, народный артист внимательно относился к режиссёру и коллегам.

«Приехал профессиональный артист с назубок выученным текстом», — отметил Савостюк в беседе с Кино Mail. Именно такой подход Безрукова к съёмочному процессу оказался для него неожиданным.

В новой экранизации «Капитанской дочки» Савостюк исполнил главную роль Петра Гринёва, а Безруков сыграл его отца Андрея Петровича. Вместе артисты работали над сценами семейных отношений героев.

Савостюк известен зрителям в том числе по фильму «Алиса в Стране чудес». В августе он также представил на фестивале «Окно в Европу» картину «Без оглядки», тогда как Безруков привёз на смотр семейную комедию «Не по-детски».

Кстати, в июле Life.ru писал, что Сергею Безрукову присвоили учёное звание доцента по специальности «Виды искусства». Артист получил его как профессор кафедры актёрского мастерства и руководитель творческой мастерской во ВГИКе, где занимается подготовкой молодых актёров.