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15 июля, 14:39

Сергей Безруков стал доцентом

Минобрнауки присвоило Сергею Безрукову звание доцента по искусству

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Актёру Сергею Безрукову присвоили учёное звание доцента по научной специальности «Виды искусства». Об этом сообщил Московский Губернский театр.

Соответствующий приказ Министерство науки и высшего образования РФ выпустило 23 июня. Звание артист получил как профессор кафедры актёрского мастерства и руководитель творческой мастерской.

С 2022 года Безруков возглавляет мастерскую кафедры актёрского мастерства во ВГИК имени С. А. Герасимова. Он работает как в московском подразделении вуза, так и в его филиале в Ростове-на-Дону.

Помимо преподавательской деятельности, артист продолжает руководить Московским Губернским театром. С марта 2026 года он также занимает должность художественного руководителя МХАТ имени М. Горького.

Кроме того, Безруков остаётся художественным руководителем Большого детского фестиваля и фестиваля «Фабрика Станиславского». А ещё он входит в Секретариат Союза театральных деятелей РФ.

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Ранее Безруков провёл первую встречу с труппой МХАТа имени Горького в статусе худрука, на которой обсуждались возможности актёров сниматься в кино. Режиссёр Михаил Кабанов отметил, что встреча прошла в тёплой атмосфере.

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Дарья Денисова
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