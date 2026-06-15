Бутман и Безруков завершили Московский джазовый фестиваль премьерой спектакля

14 июня в Москве завершился Пятый Московский джазовый фестиваль. Гвоздём закрытия стала премьера музыкально-поэтического спектакля «Слово о полку Игореве» в исполнении народных артистов России Игоря Бутмана и Сергея Безрукова в сопровождении Московского джазового оркестра.

Музыкальной основой постановки стала сюита «Русь» Александра Бородина в аранжировке Николая Левиновского. Впервые монументальная музыка соединилась с поэтическим текстом героического эпоса, а голосом спектакля стал Сергей Безруков. Также в концерте принял участие Хор Минина с программой «Истоки джаза: от спиричуэлс до наших дней».

«Вдохновением для меня стала выставка Васнецова в Русском музее. Тогда и родилась мысль соединить наше произведение «Русь» с текстом «Слово о полку Игореве». Мы давно с Сергеем Безруковым хотели сделать что-нибудь вместе, и в этом проекте наша дружба обрела новый импульс. Так появился музыкальный спектакль, где сплелись воедино бесчисленные импровизации и мелодии, давно знакомые и любимые каждым. И всё это исполнено с большим вкусом и глубочайшим пиететом перед музыкой великого Александра Порфирьевича Бородина», — сказал художественный руководитель Московского джазового фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Безруков же признался, что ни разу не выступал с оркестром Бутмана. Актёр объяснил, что это их первая совместная работа с оркестром.

«Произведение непростое и крайне любопытное: это не просто джаз, а джазовое прочтение музыки русского композитора Бородина. Мне самому крайне интересно, как прозвучали фрагменты из «Слова о полку Игореве» в сопровождении Московского джазового оркестра», — отметил народный артист России.

Сам эпос, по словам Безрукова, звучит как музыка — в нём есть ритм, мерность, обилие сравнений, метафор и аллитераций. Новый проект вернул древнему тексту его исконную природу: гениальная музыка Бородина добавила новым смыслам, а джазовые импровизации дали произведению свежее дыхание.

Постановка прошла в год 840-летия «Слова» и 80-летия Великой Победы, объявленный Годом единства народов России. Спектакль прозвучал как творческий призыв к сплочению, напомнил о героизме русского народа и живой связи времён. Как говорил академик Дмитрий Лихачёв, «Слово о полку Игореве» — это речь, полная веры в Родину, гордости ею и уверенности в её будущем. Концерт стал финальным аккордом пятого Московского джазового фестиваля, который проходил в столице с 8 по 14 июня.

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