В День России в Москве прошёл концерт классической музыки с «ожившими» картинами

12 июня, в День России, в московском Национальном центре «Россия» прошёл главный концерт Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Это было масштабное шоу, в котором соединили музыку, балет и живопись.

На одной сцене выступали сразу два знаменитых коллектива: симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и хоровая капелла имени А. А. Юрлова. Весь марафон охватил 15 городов — от Калининграда до Хабаровска. Московский концерт стал главным событием всего проекта. Зрители услышали лучшие произведения русских композиторов — от Глинки до Шостаковича и увидели фрагменты знаменитых балетов: «Лебединое озеро», «Раймонда», «Ромео и Джульетта» и «Спартак».

На огромных экранах в это время «оживали» картины из Третьяковской галереи. Например, когда оркестр играл музыку из оперы «Руслан и Людмила», на экранах показывали «Богатырей» и «Алёнушку» Васнецова. Музыка и живопись дополняли друг друга.

Юрий Башмет, который руководил оркестром, сказал, что секрет русской музыки — в её обращении к человеческой душе.

«Для меня уже давно стало традицией встречать важные даты на сцене. Здесь я отмечаю свой день рождения, Новый год, а в последние годы особое место в моей жизни занял и День России», — рассказал он.

Глава Третьяковской галереи Ольга Галактионова отметила, что русскую культуру невозможно отменить — она одна из величайших в мире. Кроме того, такие концерты помогают людям полюбить искусство ещё сильнее.

На концерте выступили и солисты. Молодой скрипач Грант Башмет сыграл партию в балете «Раймонда». Певец Олег Цыбулько исполнил арию из оперы Рахманинова, а певица Эльмира Караханова — песню «Родина слышит», которую когда-то напевал в космосе Юрий Гагарин.

Ранее на встрече с участниками СВО в Кремле 12 июня Владимир Путин заявил, что День России — это их праздник. Глава государства подчеркнул, что военнослужащие напрямую занимаются защитой Родины и Отечества. Президент добавил, что хотел лично увидеть бойцов и выразить им благодарность.