Бурдж-Халифа засияла цветами российского флага в День России

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан направил Владимиру Путину поздравления с государственным праздником. В послании иранский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между двумя государствами и подчеркнул, что за последний год страны демонстрировали стратегическое партнёрство в различных региональных и международных сферах. Политик также заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана будет расширяться благодаря совместным усилиям и охватит все области.