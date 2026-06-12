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12 июня, 18:37

Бурдж-Халифа засияла цветами российского флага в День России

Обложка © X / RussiaNews

Обложка © X / RussiaNews

Самое высокое здание планеты окрасилось в цвета российского триколора. Бурдж-Халифа в Дубае устроила световое шоу по случаю Дня России 12 июня.

Бурж-Халифа в цветах триколора. Видео © X / RussiaNews

Кадры с подсвеченной бело-сине-красной башней стремительно расходятся по социальным сетям. Знаменитый дубайский великан таким образом присоединился к поздравлениям в адрес нашей страны.

«Стрижи» и «Русские витязи» пролетели над Кронштадтом в День России
«Стрижи» и «Русские витязи» пролетели над Кронштадтом в День России

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан направил Владимиру Путину поздравления с государственным праздником. В послании иранский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между двумя государствами и подчеркнул, что за последний год страны демонстрировали стратегическое партнёрство в различных региональных и международных сферах. Политик также заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана будет расширяться благодаря совместным усилиям и охватит все области.

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Юрий Лысенко
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