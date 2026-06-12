Бурдж-Халифа засияла цветами российского флага в День России
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Самое высокое здание планеты окрасилось в цвета российского триколора. Бурдж-Халифа в Дубае устроила световое шоу по случаю Дня России 12 июня.
Бурж-Халифа в цветах триколора. Видео © X / RussiaNews
Кадры с подсвеченной бело-сине-красной башней стремительно расходятся по социальным сетям. Знаменитый дубайский великан таким образом присоединился к поздравлениям в адрес нашей страны.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан направил Владимиру Путину поздравления с государственным праздником. В послании иранский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между двумя государствами и подчеркнул, что за последний год страны демонстрировали стратегическое партнёрство в различных региональных и международных сферах. Политик также заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана будет расширяться благодаря совместным усилиям и охватит все области.
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