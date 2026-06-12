Пезешкиан поздравил Путина с Днём России и пообещал углублять партнёрство

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с государственным праздником. Текст телеграммы распространило агентство IRNA.

В послании иранский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между двумя государствами. Он подчеркнул, что за последний год страны демонстрировали стратегическое партнёрство в различных региональных и международных сферах.

Политик заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана будет расширяться благодаря совместным усилиям. По его словам, сотрудничество охватит все области и станет более глубоким.

Развитие отношений между странами, как отметил Пезешкиан, отвечает интересам народов обоих государств. В телеграмме акцентируется обоюдная выгода от наращивания контактов.

День России отмечается 12 июня. Праздник был учрежден указом Бориса Ельцина в 1994 году. Изначально он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, но в 2002-м обрел нынешнее название и стал символом национального единства.