«Время выбрано идеально»: Звонок Путина руководству Ирана назвали сигналом Западу

Президент России Владимир Путин наглядно показал мировой общественности твёрдую позицию Москвы по отношению к конфликту на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Sohu, комментируя телефонный разговор российского лидера с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

«Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке», — сказано в статье.

Путин отметил, что Кремль продолжит искать варианты выхода из ближневосточного конфликта политическим или дипломатическим путём. Автор публикации подчёркивает, что президент РФ явно преследует цель установить стабильность и безопасность в регионе, а также не дать ситуации превратиться в неконтролируемую. Москва продолжит поддерживать Иран и отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке, резюмируется в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба Кремля, иранский лидер выразил благодарность за принципиальную позицию Москвы по региональным вопросам, а также за оказанную гуманитарную помощь. А до этого Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в пакистанской столице. Там стороны пытались найти общие точки соприкосновения после атаки США и Израиля на Иран. Но иранские власти сочли условия американской стороны неприемлемыми.