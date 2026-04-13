«Явно не в себе»: Трампа требуют отстранить от власти

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, возглавлявший ведомство при 44-м президенте США Бараке Обаме, назвал нынешнего президента США Дональда Трампа неуравновешенным и заявил, что тот должен освободить должность.

«Его сторонники из MAGA продолжают оправдываться и извиняться за его действия, но то, что он делает, вызывает такое беспокойство, что этот человек, который явно не в себе, — тот самый, ради которого, как мне кажется, и была написана 25-я поправка», — заявил Бреннан в эфире телеканала MS NOW.

Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в намеренном искажении фактов и постоянной лжи, особенно в заявлениях об Иране. 25-я поправка к Конституции США предусматривает процедуру отстранения президента в случае его недееспособности.

Ранее журналист пула Белого дома Саймон Атеба допустил возможное отстранение Дональда Трампа от должности президента США в этом году, связав это с риском серьёзных потерь республиканцев на промежуточных выборах. По его мнению, Трамп втянул Америку в затяжной конфликт с Ираном, и в случае неудачи не исключается запуск процедуры импичмента. Атеба предположил, что такой сценарий может реализоваться до конца года.