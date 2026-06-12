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12 июня, 17:16

«Стрижи» и «Русские витязи» пролетели над Кронштадтом в День России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Знаменитые авиационные эскадрильи устроили незабываемое представление над Финским заливом. В День России, 12 июня, «Стрижи» и «Русские витязи» продемонстрировали мастерство в рамках салона «Флот-2026».

Показательные выступления прошли на третий день работы международного военно-морского форума. Боевые машины с рёвом пронеслись над побережьем Кронштадта, вычерчивая в воздухе захватывающие фигуры.

Лётчики исполнили серию сложнейших манёвров. Слаженные действия экипажей вызвали шквал аплодисментов у гостей как самого салона, так и расположенного здесь Музея военно-морской славы.

Само мероприятие стартовало 10 июня и продлится до 14-го. Его площадкой стал конгрессно-выставочный центр на территории музейного комплекса в Кронштадте. Салон собирает под одной крышей военных моряков, представителей власти, крупнейшие промышленные предприятия и ведущих отраслевых экспертов. Участвуют в нём и гости из-за рубежа — прибыли делегации из 27 дружественных государств.

NMH и The BEST SHOW подарили детям «Светлый огонь» ко Дню России
NMH и The BEST SHOW подарили детям «Светлый огонь» ко Дню России

Ранее на встрече с участниками СВО в Кремле 12 июня Владимир Путин заявил, что День России — это их праздник. Глава государства подчеркнул, что военнослужащие напрямую занимаются защитой Родины и Отечества. Президент добавил, что хотел лично увидеть бойцов и выразить им благодарность.

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Юрий Лысенко
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