«Я влюбилась в русских»: Николь Кидман рассказала, как Достоевский и Толстой изменили её жизнь

Голливудская звезда Николь Кидман сделала неожиданное признание в подкасте Las Culturistas. Оказывается, в молодости актриса была буквально одержима русской культурой.

«Я была просто влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый», — поделилась она с ведущими Мэттом Роджерсом и Боуэном Янгом.

Свой литературный путь Кидман начала с Достоевского, а затем переключилась на Толстого.

Увлечение классикой привело её в Санкт-Петербург. Там артистка воочию увидела места, описанные в «Войне и мире», и даже «квартиру» князя Андрея Болконского.

«Раньше я читала и думала: «Как это возможно?», — вспоминает она.

Именно русские авторы, по словам Кидман, стояли у истоков её творческого пути. После поездки в Северную столицу любовь к местной литературе только окрепла.

Ранее Кидман заявила о решении стать доулой смерти. Она расказала, что её отец был врачом и занимался изучением раковых клеток, он мнго раз видел неизлечимо больных пациентов и очень переживал, если ничем помочь уже не удавалось. Кидман призналась, что не может сидеть на месте и чувствует в себе потребность идти по стопам отца и помогать людям.