Николь Кидман решила стать доулой смерти

Голливудская звезда Николь Кидман в 58 лет осваивает новую профессию, актриса решила стать доулой смерти, чтобы безвозмездно помогать людям. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на выступление артистки в Университете Сан-Франциско в рамках серии лекций Silk Speaker Series.

«Это звучит немного странно, но я хочу развиваться. Я хочу стать доулой смерти. Мой отец активно занимался паллиативной помощью. Есть доулы, помогающие при родах, а недавно я узнала о доулах, помогающих при смерти. Когда моя мама умирала, она была одинока, и семья могла сделать для неё очень немногое», — поделилась Кидман.

Она расказала, что её отец был врачом и занимался изучением раковых клеток, он мнго раз видел неизлечимо больных пациентов и очень переживал, если ничем помочь уже не удавалось. Кидман призналась, что не может сидеть на месте и чувствует в себе потребность идти по стопам отца и помогать людям.

Доулы смерти — это специалисты без медициснкого образования, но именно они духовно и эмоционально помогают неизлечимо больным пациентам и членам их семей пережить трагедию ухода из жизни. Сама Кидман давно известна своим участием в благотворительных миссиях. Кинозвезда развелась в январе 2026 года, это был её второй брак, и сейчас актриса хочет посвятить себя служению людям.

