В России появились наставники по умиранию, которые отправят на тот свет с комфортом

В России появилась профессия "доула смерти". Она пришла из США с опозданием. До этого в РФ были только "доулы для беременных". Мамочки нанимали таких компаньонов перед тем, как лечь на операционный стол. Работник помогал им легче родить, поддерживал и давал советы в процессе.

"Доула смерти" — почти то же самое. Вот только клиентам помогают легче и комфортнее не родить, а, наоборот, умереть.

Чем занимается эксперт новой профессии, как на неё выучиться и зачем она нужна?

Как обучают профессии "доула смерти"

Профессию "доула смерти" могут освоить только те, кто пройдёт специальные курсы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Создатели новой российской профессии внимательно подошли к обучению "доул смерти". Для людей проводятся специальные курсы, на которых им помогают освоить специальность. Вполне возможно, что образовательную программу позаимствовали у США, которые являются первопроходцами в этой области.

Одна из девушек, обучающаяся на "доулу смерти", выложила видео с инсайдами о курсах в соцсети. Она рассказала, что на первый "урок" их попросили взять с собой живой цветок. Для освоения специальности с ним придётся провести нестандартную и даже пугающую процедуру.

Всем "доулам смерти" на протяжении обучения, длящегося чуть больше двух месяцев, придётся смотреть за тем, как цветок сначала увядает, а затем теряет лепестки. Организаторы курсов считают, что на таком примере они покажут ученикам, как гибнет всё живое.

Причём посетителей занятий такой "околосатанинский" обряд не смущает. Девушка с видео, например, считает это отличным примером того, как "работают" жизнь и смерть. Более того, такое занятие ей кажется "отличной тренировкой перед будущей практикой".

В чём суть профессии "доула смерти"?

Во время обучения "доула смерти" учится психологически поддерживать и своего "клиента", и членов его семьи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Люди, прошедшие обучение на "доулу смерти", будут сопровождать умирание любого человека, который закажет у них такие услуги. За определённую сумму денег клиент получит бесконечное общение с сиделкой. Она даст ответ на любые вопросы о жизни и гибели. Поможет побороть грусть, тоску и другие негативные чувства.

Также "доула смерти" может подробно распланировать и организовать процесс умирания, что называется, "под ключ". То есть связаться с родственниками, договориться о больнице, провести похороны, поминки и другие ритуальные процедуры. Прошедшие обучение эксперты будут уметь оказывать психологическую поддержку не только умирающим, но и их близким. На курсах их учат, что и как говорить для избавления человека от душевной боли.

Причём клиент сам вправе выбрать, какой вариант сопровождения на момент "умирания" ему подойдёт. "Доулы смерти" могут как бесконечно разговаривать с "заказчиком услуг", так и просто находиться рядом, молчать.

Будет ли востребована профессия?

"Доулы смерти" могут быть востребованными, поскольку в России много стареньких бабушек и дедушек без детей или тех, от кого отвернулись близкие. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Профессия кажется довольно жуткой и с какой-то стороны даже аморальной, поскольку люди за деньги будут сопровождать умирающих в последний путь. Тем не менее такие услуги могут быть популярны у некоторых категорий граждан, например, стареньких пенсионеров без детей. По крайней мере, с ними рядом будет тот, кто знает, как успокоить, если нахлынут чувства. К тому же такая специальность довольно востребована в США, следовательно, и в России приживётся.