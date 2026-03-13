Первое слово нового худрука: Что Безруков пообещал актёрам МХАТ им. Горького

Творческое знакомство Сергея Безрукова с коллективом МХАТ имени Горького состоялось — народный артист РФ провёл свою дебютную встречу с труппой в статусе художественного руководителя. Эту информацию подтвердил режиссёр театра Михаил Кабанов в беседе с РИА «Новости», отметив, что лично присутствовал на мероприятии.

«Я присутствовал на этой встрече. Замечательная встреча, Сергей Витальевич много хорошего, тёплого сказал. Об оценках труппы пока рано говорить. Он будет знакомиться со всеми», — сказал он.

По словам режиссёра, на встрече поднимался вопрос о возможностях для актёров театра сниматься в кинопроектах. Вместе с тем Кабанов пояснил, что сейчас преждевременно строить какие-либо конкретные планы относительно репертуара или постановок — театру предстоит капитальный ремонт, поэтому процесс вхождения в курс дела будет плавным и постепенным.

Напомним, ранее сегодня глава Минкульта Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова худруком МХАТ им. Горького. Он с 2014 года занимает аналогичную должность в Московском Губернском театре, а также ведёт актёрскую мастерскую во ВГИКе. Кроме того, народный артист России, худрук-директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ.