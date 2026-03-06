Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 09:31

Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ назначен народный артист России Константин Хабенский. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова», — заявила министр.

Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). После 8 классов поступил в техникум авиационного приборостроения, но бросил. Работал дворником, полотёром, уличным музыкантом. В 1990 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне РГИСИ) на курс Вениамина Фильштинского. Окончил в 1996 году. Начинал в петербургской студии «Суббота» и Театре «Сатирикон». С 2003 года — в МХТ им. А. П. Чехова. С октября 2021 года является художественным руководителем и директором МХТ им. Чехова. Награды: Народный артист России (2012), Орден Почёта (2023), Государственная премия РФ (2019, за благотворительность), «Золотой орёл», «Ника», ТЭФИ и др.

Хабенского назвали кандидатом в ректоры Школы-студии МХАТ
Хабенского назвали кандидатом в ректоры Школы-студии МХАТ

Напомним, в феврале Министерство культуры России освободило Константина Богомолова от обязанностей исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Богомолов сам попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от занимаемой должности.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Константин Хабенский
  • мхат
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar