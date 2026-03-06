Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ назначен народный артист России Константин Хабенский. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.
«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова», — заявила министр.
Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). После 8 классов поступил в техникум авиационного приборостроения, но бросил. Работал дворником, полотёром, уличным музыкантом. В 1990 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне РГИСИ) на курс Вениамина Фильштинского. Окончил в 1996 году. Начинал в петербургской студии «Суббота» и Театре «Сатирикон». С 2003 года — в МХТ им. А. П. Чехова. С октября 2021 года является художественным руководителем и директором МХТ им. Чехова. Награды: Народный артист России (2012), Орден Почёта (2023), Государственная премия РФ (2019, за благотворительность), «Золотой орёл», «Ника», ТЭФИ и др.
Напомним, в феврале Министерство культуры России освободило Константина Богомолова от обязанностей исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Богомолов сам попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от занимаемой должности.
