13 марта, 12:06

Дмитрий Певцов подколол Безрукова и Хабенского из-за новых должностей в МХАТ

Дмитрий Певцов, Константин Хабенский и Сергей Безруков. Обложка © ТАСС / Алёна Бжахова, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Алексей Никольский

Народный артист России Дмитрий Певцов иронично прокомментировал новые назначения Константина Хабенского и Сергея Безрукова. Напомним, министр культуры Ольга Любимова объявила, что Хабенский и Безруков получили руководящие должности в МХАТ.

Певцов напомнил, что великие режиссёры прошлого — Таиров, Мейерхольд, Вахтангов, Захаров, Фоменко, Волчек — руководили лишь одним театром и отдавали ему всё время и силы. Современные же деятели, по его словам, настолько одарены, что могут спокойно совмещать руководство двумя-тремя театрами и учебными заведениями в разных городах, да ещё и успевать сниматься и гастролировать.

«Остаётся только удивляться и восхищаться нашими современниками», — заключил артист в разговоре с «Газетой.ru», пожелав коллегам сил и Божией помощи на «труднейших поприщах».

Проклова поддержала назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Напомним, шестого марта стало известно, что Константин Хабенский назначил исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ. А Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ, сохранив при этом свою должность в Губернском театре.

    avatar