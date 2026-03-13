Дмитрий Певцов подколол Безрукова и Хабенского из-за новых должностей в МХАТ

Певцов напомнил, что великие режиссёры прошлого — Таиров, Мейерхольд, Вахтангов, Захаров, Фоменко, Волчек — руководили лишь одним театром и отдавали ему всё время и силы. Современные же деятели, по его словам, настолько одарены, что могут спокойно совмещать руководство двумя-тремя театрами и учебными заведениями в разных городах, да ещё и успевать сниматься и гастролировать.