Безруков продолжит руководить Губернским театром после назначения худруком МХАТ
Народный артист РФ Сергей Безруков продолжит руководить Московским Губернским театром, несмотря на назначение худруком МХАТ имени Горького. Об этом ТАСС сообщила директор культурного учреждения Лариса Вильясте.
По её словам, Безруков будет совмещать обязанности в обоих учреждениях.
Напомним, ранее сегодня глава Минкульта Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова худруком МХАТ им. Горького. Он с 2014 года занимает аналогичную должность в Московском Губернском театре, а также ведёт актёрскую мастерскую во ВГИКе. Кроме того, народный артист России, худрук-директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ.
