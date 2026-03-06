Безруков продолжит руководить Губернским театром после назначения худруком МХАТ

По её словам, Безруков будет совмещать обязанности в обоих учреждениях.

Напомним, ранее сегодня глава Минкульта Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова худруком МХАТ им. Горького. Он с 2014 года занимает аналогичную должность в Московском Губернском театре, а также ведёт актёрскую мастерскую во ВГИКе. Кроме того, народный артист России, худрук-директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ.