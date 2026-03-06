Владимир Путин
6 марта, 12:52

Богомолов отреагировал на назначения Безрукова и Хабенского в структуры МХАТ

Режиссёр Константин Богомолов поздравил народного артиста РФ Сергея Безрукова с назначением на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького. Тёплые слова он опубликовал на своей странице в Telegram.

«От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам. МХТ им. Горького — удачи и возрождения!» — написал Богомолов.

Также режиссёр отреагировал на назначение Константина Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Он поздравил коллегу и выразил уверенность, что огромный опыт народного артиста станет мощным двигателем развития учреждения.

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, — станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения!» — пожелал Богомолов.

Напомним, стало известно, что Сергей Безруков возглавит МХАТ имени Горького. Исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ назначен народный артист России Константин Хабенский.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

