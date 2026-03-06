Владимир Путин
Регион
6 марта, 09:37

Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Худруком МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. О новом назначении сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

«Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. С 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. Заслуженный артист Российской Федерации, с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актёрской работой и педагогической практикой», — заявила Любимова.

Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. В 1994 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Сразу принят в Театр-студию под руководством Табакова («Табакерка»). С 2013 года — художественный руководитель Московского Губернского театра (преобразовал из Дома искусств «Кузьминки»). Народный артист России (2008), Государственная премия РФ, «Золотой орёл», «Ника» и множество театральных наград.

Сергей Безруков пошутил, что не собирается «захватывать» пост ректора Школы-студии МХАТ

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ назначен народный артист России Константин Хабенский. Напомним, в феврале Министерство культуры России освободило Константина Богомолова от обязанностей исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Богомолов сам попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от занимаемой должности.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

