Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков

Худруком МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. О новом назначении сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

«Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. С 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. Заслуженный артист Российской Федерации, с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актёрской работой и педагогической практикой», — заявила Любимова.

Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. В 1994 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Сразу принят в Театр-студию под руководством Табакова («Табакерка»). С 2013 года — художественный руководитель Московского Губернского театра (преобразовал из Дома искусств «Кузьминки»). Народный артист России (2008), Государственная премия РФ, «Золотой орёл», «Ника» и множество театральных наград.