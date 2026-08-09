«Больше никогда»: Ирина Горбачёва зареклась заводить романы

Ирина Горбачёва заявила, что не собирается в ближайшее время вступать в новые отношения. О личной жизни 38-летняя актриса рассказала в своём блоге.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/irina_gorbacheva

«Больше никогда. Может быть, когда-нибудь, но точно не сейчас. Мне это нафиг не надо. Всё, пока», — заявила звезда сериала «Чики». Причины такого решения Горбачёва объяснять не стала.

Правда, категоричности хватило ненадолго. Уже в следующее мгновение артистка заметила на улице симпатичного мужчину и с юмором выкрикнула: «Свободная касса!». Поклонники восприняли это как шутку над её собственным обещанием отказаться от романов.

Заявление прозвучало вскоре после слухов о новой личной жизни Горбачёвой. Недавно Горбачёву заметили на свадьбе Иды Галич в компании мужчины, которого пользователи приняли за её нового избранника. Сама актриса тогда также не подтверждала, что между ними роман.

Горбачёва была замужем дважды. Её первым супругом стал актёр Григорий Калинин, брак с которым закончился в 2018 году. Позже артистка вышла замуж за музыканта Антона Савлепова, однако и эти отношения завершились расставанием.