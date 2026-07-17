На Камчатке мама 11 детей получила звание «Мать-героиня»

Жительница Камчатского края Дарья Аксинина получила почётное звание «Мать-героиня». Вместе с супругом она воспитывает 11 детей в городе Елизово. Об этом сообщила администрация Елизовского муниципального округа.

Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин. В документе отметили вклад Аксининой в укрепление семейных ценностей, а также её заботу о здоровье, образовании и воспитании детей.

«Елизовчане Алексей и Дарья Аксинины состоят в браке 20 лет, за которые стали родителями 11 детей. Такая большая семья требует непрестанного и самоотверженного труда, который всегда ложится, прежде всего, на плечи матери», — говорится в сообщении.

Дети Аксининых хорошо учатся в школе и участвуют в олимпиадах. Они также занимаются музыкой и робототехникой. Педагоги отмечают их старательность и умение поддерживать дружеские отношения.

В окружной администрации заявили, что продолжат поддерживать многодетные семьи. Повышение престижа многодетности входит в число задач национального проекта «Семья».

Ранее жительница Томской области, воспитавшая 15 детей, не получила государственное звание «Мать-героиня». Чиновники сослались на прежние административные штрафы её мужа и привод в полицию, который произошёл около 30 лет назад. Они также учли решение женщины перевести приёмного сына в интернат по рекомендации врачебной комиссии из-за его агрессивного поведения.