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23 июня, 14:36

Жена Спивакова сообщила, что дирижёр идёт на поправку

Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Состояние народного артиста СССР Владимира Спивакова пошло на улучшение. Об этом 360.ru сообщила его супруга Сати Спивакова, комментируя новость о госпитализации дирижёра.

По словам жены музыканта, он чувствует себя значительно лучше. Однако концерт 24 июня в Калининграде с Хиблой Герзмава, к сожалению, пройдёт без маэстро. После этого, как уточнила Спивакова, артист планирует два месяца отдыха, а новый сезон откроется в сентябре.

Осенью, вероятно, состоится перенесённое выступление с Алисой Фрейндлих, которое было отменено 21 июня, но точная дата пока не определена. Отмены других мероприятий, по словам собеседницы, не предвидятся.

Спиваков находится в обычной палате в больнице, заявила его жена
Спиваков находится в обычной палате в больнице, заявила его жена

Напомним, ранее народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако позднее эта информация была опровергнута. По уточнённым данным, подозрения на инсульт не подтвердились, но дирижёр продолжает находиться под наблюдением врачей.

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Дарья Нарыкова
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