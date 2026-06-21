Спиваков находится в обычной палате в больнице, заявила его жена

Народный артист СССР, дирижёр Владимир Спиваков продолжает лечение в одной из московских больниц и находится в обычной палате. Об этом сообщила его супруга Сати Спивакова.

«Все хорошо, он находится в обычной палате», — сказала она нашим коллегам из ТАСС.

Ранее появлялась информация о подозрении на инсульт, однако данные не подтвердились. Сати Спивакова уточняла, что у дирижёра есть незначительные проблемы со здоровьем, но врачи оценивают ситуацию как не вызывающую серьёзных опасений. Спиваков остаётся под наблюдением медиков и продолжает находиться в больнице.