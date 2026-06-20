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20 июня, 06:23

Жена Спивакова рассказала о его состоянии после слухов об инсульте

Владимир Спиваков. Обложка © VK / Фонд Спивакова

Владимир Спиваков. Обложка © VK / Фонд Спивакова

У народного артиста СССР, дирижёра Владимира Спивакова не было подозрений на инсульт. Об этом сообщила его супруга Сати Спивакова, комментируя РИА «Новости» состояние маэстро.

«Инсульта нет, и даже подозрений не было», — сказала она.

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По её словам, у музыканта есть незначительная проблема со здоровьем, однако врачи считают, что она легко устранима. Точный диагноз при этом она не уточнила.

Ранее появились данные, что народный артист СССР Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, однако позднее эта информация была опровергнута. По уточнённым данным, подозрения на инсульт не подтвердились, но дирижёр продолжает находиться под наблюдением врачей.

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Андрей Бражников
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