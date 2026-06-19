«Очень болела нога»: Звезда «Молодёжки» и «СашиТани» Анастасия Уколова рассказала о диагнозе маленького сына
Актриса Анастасия Уколова сообщила, что её трёхлетнему сыну поставили артрит
Анастасия Уколова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Звезда сериалов «СашаТаня» и «Молодёжка» Анастасия Уколова рассказала о болезни своего трёхлетнего сына Егора. Об этом она написала в соцсетях. Артистка поделилась, что несколько дней провела с ребёнком в Морозовской больнице.
«У него очень болела нога. Оказывается, у детей тоже может быть реактивный артрит. Перенес даже МРТ с контрастом без наркоза», — сообщила актриса в соцсетях.
За последние годы Егор уже попадал в реанимацию с кишечной инфекцией, а также получал травму головы при падении со стула.
Ранее певица Ольга Бузова получила тяжёлую травму прямо у себя дома. Она упала в ванной комнате и разбила колено. Звезда уже перенесла операцию. Сама процедура заняла несколько часов. Сейчас певица прикована к инвалидной коляске. Артистка призналась, что ей тяжело принять неопределённость, потому что всё лето было расписано ещё год назад.
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