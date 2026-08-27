Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом передаёт БелТА.

В российской столице у белорусского лидера запланированы переговоры с Владимиром Путиным. В центре внимания будут вопросы безопасности, а также региональная и международная повестка.

Кроме того, Лукашенко намерен встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны планируют обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии.

Накануне Life.ru писал, что в Кремле готовились к визиту Александра Лукашенко. Тогда Дмитрий Песков подтвердил подготовку переговоров, а сам белорусский лидер анонсировал встречи с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.