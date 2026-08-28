Форум и новая Volga: Путин сегодня отправится в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Нижний Новгород, где выступит перед участниками форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, главной темой поездки станет работа Агентства стратегических инициатив. Путин выступит на площадке форума и обсудит с участниками проекты АСИ.

Песков напомнил, что именно российский лидер выступил инициатором создания Агентства стратегических инициатив и уделяет его работе большое внимание.

В рамках визита Путин также осмотрит выставку проекта «Знай наших», которую проводят АСИ и Фонд Росконгресс.

Кроме того, президент встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и ознакомится с производством нового автомобиля Volga.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 27–28 августа. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

В прошлом году Life.ru писал, что Владимир Путин посетил экспозицию участников конкурса «Знай наших» в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Тогда на конкурс поступило более 14 тысяч заявок в пяти категориях — от продуктов питания до высоких технологий.