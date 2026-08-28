Размером с ладонь: Путину показали самый маленький в России дрон с ИИ

Президенту России Владимиру Путину в Нижнем Новгороде на выставке технологических компаний — участников и победителей конкурса «Знай наших» — показали самый маленький в стране беспилотник. Выставка посвящена разработкам, которые помогают ускорить решение задач и уменьшить зависимость от внешней инфраструктуры.

Путину показали самый маленький в России дрон с ИИ. Видео © Life.ru

Разработку представила московская компания «Сверх», которую возглавляет Андрей Коригодский. Она создаёт собственные беспилотные летательные аппараты с использованием искусственного интеллекта и технологий автономной навигации.

Среди разработок компании также заявлен самый маленький в мире дрон с нейроускорителем. Он способен выполнять часть вычислений непосредственно на борту аппарата. Ещё один проект компании — дрон-художник, предназначенный для необычных творческих и образовательных задач. Значительная часть продукции «Сверха» поставляется в образовательные организации. Проект поддерживает Минпросвещения России.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Нижний Новгород. Основная цель поездки — участие в работе площадки Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Глава государства также выступит на пленарной сессии форума. Мероприятие проводится в городе 27–28 августа.