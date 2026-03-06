Владимир Путин
6 марта, 10:44

Путин обсудил с губернатором Никитиным развитие Нижегородской области

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Основной темой стали социально-экономические показатели региона.

Владимир Путин провёл встречу с Глебом Никитиным. Видео © kremlin.ru

Глава области доложил президенту о результатах развития территории по итогам 2025 года. В ходе разговора обсуждалась модернизация системы здравоохранения. Речь также шла о строительстве и обновлении транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили развитию туристической отрасли в регионе. Кроме того, на встрече затронули демографическую ситуацию и меры поддержки населения.

Ранее Владимир Путин провёл встречу с представительницами различных профессий в преддверии 8 марта. Он поздравил россиянок с наступающим 8 Марта и отметил их вклад в жизнь страны.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

