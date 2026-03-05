Владимир Путин
Путин провёл переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле

Президент ЦАР Арканж Туадера и российский лидер Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL

Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеру. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и актуальные международные вопросы.

Туадера прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщали в Кремле, стороны планировали обсудить развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также важные международные темы.

Путин встретился в Кремле с главой МИД Венгрии на фоне энергокризиса на Балканах
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с представительницами различных сфер деятельности в преддверии Международного женского дня 8 Марта. В мероприятии примут участие женщины из самых разных областей.

Милена Скрипальщикова
