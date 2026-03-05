Путин провёл переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле
Президент ЦАР Арканж Туадера и российский лидер Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL
Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеру. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и актуальные международные вопросы.
Туадера прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщали в Кремле, стороны планировали обсудить развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также важные международные темы.
