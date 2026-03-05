Путин встретится в Кремле с женщинами разных профессий перед 8 Марта

Президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с представительницами разных сфер деятельности. Мероприятие состоится в преддверии Международного женского дня 8 Марта. О предстоящем событии сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В контексте всеобщей подготовки к 8 Марта, к Международному женскому дню сегодня Путин встретится в Кремле с женщинами. Речь идёт о самых разнообразных представителях, самых разнообразных женщинах», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, среди участниц будут представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсёстры и военные корреспонденты.

