5 марта, 09:50

Путин встретится в Кремле с женщинами разных профессий перед 8 Марта

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с представительницами разных сфер деятельности. Мероприятие состоится в преддверии Международного женского дня 8 Марта. О предстоящем событии сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В контексте всеобщей подготовки к 8 Марта, к Международному женскому дню сегодня Путин встретится в Кремле с женщинами. Речь идёт о самых разнообразных представителях, самых разнообразных женщинах», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, среди участниц будут представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсёстры и военные корреспонденты.

Ранее Life.ru писал, что в честь празднования 8 марта в Москве все парковки сделают бесплатными, в том числе это коснётся улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Данное правило будет действовать в сам праздник, а также 9 марта.

