Путин на ВЭФ проведёт совещание по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума проведёт совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Перед поездкой во Владивосток Путин примет участие в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии. По словам Пескова, зарубежная часть графика президента будет продолжительной и насыщенной. После этого глава государства отправится во Владивосток, где начнётся программа, связанная с ВЭФ.

«Там тоже будут двусторонки, будет традиционное открытие производств, которые открываются в Дальневосточном регионе, совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Ну и непосредственно пленарка форума, выступление на форуме», — рассказал Песков.

Таким образом, программа Путина на ВЭФ будет включать двусторонние встречи, запуск новых производств, отдельное совещание по развитию макрорегиона и выступление на пленарном заседании форума.

Поездку во Владивосток предварит насыщенная международная программа Владимира Путина на саммите ШОС. Ранее Life.ru писал, что российский лидер проведёт встречи с Си Цзиньпином, Нарендрой Моди, Масудом Пезешкианом и другими зарубежными лидерами, а уже на полях ВЭФ у него запланированы переговоры с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом, вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном и президентом Индонезии Прабово Субианто.