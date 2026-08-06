ВЭФ-2026 обещает стать рекордным по сумме экономических соглашений

Организаторы Восточного экономического форума рассчитывают заключить 380 соглашений на общую сумму 6,5 трлн рублей. О таких планах президенту РФ Владимиру Путину доложил его полпред в ДФО и вице-премьер Юрий Трутнев доложил .

Встреча с главой государства прошла 6 августа. Трутнев подчеркнул, что намеченные показатели превышают результаты предыдущих форумов. ВЭФ пройдёт во Владивостоке, традиционная площадка примет представителей бизнеса и власти для обсуждения развития дальневосточных территорий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не планирует рассылать персональные приглашения американским представителям на Восточный экономический форум. Он подчеркнул, что мероприятие открыто для всех желающих, и делегации самостоятельно принимают решение о своём участии.