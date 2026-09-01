На XI Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

Во Владивостоке в рамках XI Восточного экономического форума открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Свои павильоны на набережной бухты Аякс представили все 11 регионов ДФО, а также федеральные ведомства и организации.

С программой ВЭФ-2026, списком участников и главными событиями форума можно ознакомиться в специальном материале Life.ru.

Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» под названием «Дальний Восток – единство в наших сердцах». Видео © Telegram / Росконгресс Директ

Зампред правительства — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на церемонии открытия отметил результаты развития макрорегиона. По его словам, с 2015 года на Дальнем Востоке появились 1118 новых предприятий, было привлечено 6,8 трлн рублей инвестиций и создано 190 тыс. рабочих мест.

Каждый регион подготовил собственную экспозицию. Амурская область рассказывает о сотрудничестве с Китаем, космосе и энергетике, Бурятия — о Байкале, туризме и культуре, а Якутия — о природном наследии, технологиях и путешествиях.

Приморский край построил павильон по принципу маршрута «Вчера — сегодня — завтра». Камчатка представила обновлённую экспозицию в виде подводной лодки, посвящённую истории Вилючинска и 120-летию подводного флота России.

Хабаровский край сделал акцент на промышленности, городских проектах и международном сотрудничестве. Сахалинская область представила инвестиционные и социальные проекты, историю и культуру, а также развитие беспилотной авиации. Другие регионы знакомят гостей с промышленностью, туризмом и традициями коренных народов.

Отдельной темой выставки в этом году стал Год единства народов России. В программе — выступления творческих коллективов, фестивали, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и знакомство с национальными видами спорта.

На площадке также работают пространства федеральных ведомств и организаций, включая «Дом спорта», «Арену ГТО», павильон «Развиваем Дальний», «Дом сокола» и площадки Центра «ВОИН».

Для гостей подготовили концерты, презентации и просветительские мероприятия. Кроме того, на «Улице Дальнего Востока» проходит выставка фотографий участников конкурса «Дальний Восток — Земля приключений».

XI Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке. Участники ВЭФ могут посетить выставку в дни форума, а для всех желающих она будет открыта 5–7 сентября.

Напомним, во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум, который продлится до 4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Участие подтвердили представители 80 стран, а одной из ключевых тем ВЭФ станет развитие Северного морского пути, Транссиба и портовой инфраструктуры.