Трутнев: Дальний Восток опережает план по инвестициям на 1 трлн рублей

Объём привлечённых инвестиций на Дальний Восток уже на 1 трлн рублей превышает плановый показатель. Об этом вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Уважаемый Владимир Владимирович, на X Восточном экономическом форуме вы поставили перед нами высокую цель — к 2030 году выйти на уровень 12 трлн рублей вложенных инвестиций. Хочу доложить, что мы к этой цели идём. Объём привлечённых инвестиций на сегодняшний день на 1 трлн превышает плановый», — сказал Трутнев.

На текущем этапе инвестиционный план для Дальнего Востока составлял 5,8 трлн рублей. Ещё в начале августа Трутнев сообщал президенту, что фактический показатель достиг 6,5 трлн, а к началу ВЭФ вырос до 6,8 трлн рублей.

Конечная цель — привлечь к 2030 году 12 трлн рублей частных инвестиций. Несмотря на высокую стоимость заёмных денег, в правительстве ранее заявляли, что считают эту планку достижимой.

Развитие инвестиционных проектов остаётся одним из ключевых направлений дальневосточной политики. Для бизнеса в макрорегионе действуют территории опережающего развития, режим свободного порта Владивосток и другие меры государственной поддержки.

Ранее Life.ru рассказывал, что объём привлечённых инвестиций в Дальний Восток достиг 6,8 трлн рублей. Тогда Трутнев признался, что в начале работы такая сумма показалась бы ему почти невероятной.