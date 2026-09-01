Краб, олень и уха по-владивостокски: Чем ВЭФ кормит гостей и сколько это стоит

Гости XI Восточного экономического форума во Владивостоке могут не только обсуждать деловые вопросы, но и попробовать блюда из дальневосточных продуктов. На рыбном рынке участникам предлагают уху, чебуреки с крабом, оленину и минтай. Об этом сообщило издание «PrimaMedia.Приморье».

На ВЭФ-2026 во Владивостоке представили блюда дальневосточной кухни. Фото © Telegram / PrimaMedia.Приморье

Цены на площадке различаются в зависимости от заведения и выбранного блюда. Среди предложений есть несколько вариантов с олениной. Посетителям предлагают борщ, пельмени и кашу с этим мясом. Стоимость таких блюд составляет от 650 до 700 рублей. Сливочная дальневосточная уха с лососем, палтусом и чесночными гренками обойдётся в 820 рублей.

На ВЭФ-2026 во Владивостоке представили блюда дальневосточной кухни. Фото © Telegram / PrimaMedia.Приморье

Любителям морепродуктов предлагают чебуреки с крабом и соусом из чесночных стрелок. За порцию придётся заплатить 780 рублей. Ещё одним вариантом стал карамелизированный минтай с винно-перцовым соусом. Такое блюдо стоит 600 рублей.

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