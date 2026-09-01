Гжель, жостовская роспись и Дейнека: Чем удивит проект «Душа России» на ВЭФ

На ВЭФ-2026 развернут масштабную экспозицию проекта «Душа России», где соединят народные художественные промыслы, современное искусство, региональные бренды и деловую программу. Об этом сообщили в фонде Росконгресс.

Всё главное о ВЭФ-2026 — даты, программа, участники и ключевые события форума — собрано в материале Life.ru.

Генеральными партнёрами проекта стали платёжная система А7 и Банк ПСБ. Деловая часть будет посвящена развитию креативной экономики и продвижению гуманитарного потенциала страны.

Отдельное пространство отведут выставке «Народные художественные промыслы — Душа России». Здесь покажут больше 50 изделий ремёсел и работ современных мастеров: от гжели, жостовской росписи и фарфоровых кукол до произведений художников Дальнего Востока. Гости форума смогут встретиться с руководителями промысловых организаций и обсудить возможное сотрудничество.

«В эпоху глобальных трансформаций именно культурное наследие становится мостом между прошлым и будущим, и сегодня мы всё чаще наблюдаем возрождение интереса к народным промыслам», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. По его словам, форум показывает, как бренды соединяют традиции с инновациями, а региональные мастера превращаются в участников международного диалога.

Сам стенд построили на идее русской деловой мудрости: в основе крупного дела лежат договорённости, точный расчёт, знания и живое общение. За каждым экспонатом стоят вековые технологии и мастерство, которое передавалось из поколения в поколение. Здесь же пройдут дискуссии о креативной индустрии, платформенной экономике и социальных инвестициях в развитие Дальнего Востока.

В программу «Души России» вошла и одна из уникальных работ Александра Дейнеки. После форума её передадут в Приморскую государственную картинную галерею. Кроме того, посетителей ждут выставка дальневосточных художников на морскую тему и большой концерт «Душа России. Язык, который понимают все» с участием звёзд эстрады и творческих коллективов.

Напомним, Life.ru писал, что с 1 по 4 сентября 2026 года Владивосток примет XI Восточный экономический форум, который соберёт представителей более 70 стран и территорий. Деловая программа ВЭФ-2026 включает более 70 мероприятий. Центральным событием станет пленарное заседание 3 сентября с участием Владимира Путина и иностранных лидеров. Площадкой форума станет кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.