Стальной тигр весом полтонны появился на ВЭФ: скоро его увезут в тайгу

Одним из главных событий первого дня Восточного экономического форума стало открытие масштабной скульптуры амурского тигра. Стального хищника создали петербургские кузнецы, а после завершения ВЭФ его установят в национальном парке «Бикин» в Приморье. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Во Владивостоке открыли стальную скульптуру амурского тигра. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Работу изготовили мастера мастерской художественной ковки «Арт Кузница» из Санкт-Петербурга в рамках проекта «Стальная Красная книга». Инициативу поддерживает Министерство природных ресурсов и экологии России. Доставить конструкцию во Владивосток помогли Центр «Амурский тигр» и Фонд Росконгресс. После форума композиция отправится на постоянное место размещения в национальный парк «Бикин».

Во Владивостоке открыли стальную скульптуру амурского тигра. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Авторы изобразили зверя в момент перед прыжком. Тигр припал к земле, выпустил когти и словно приготовился мгновенно броситься на добычу. Высота металлического хищника составляет 180 сантиметров, длина — 350, ширина — 120 сантиметров. Вес конструкции достигает 550 килограммов, а масштаб выполнен в соотношении 1:1,5.

Над созданием объекта работали специалисты «Арт Кузницы». В мастерской трудятся около 20 мастеров, получивших образование в ведущих художественных учебных заведениях России. Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что редкий хищник традиционно занимает особое место среди охраняемых видов страны. По его словам, забота о природе России во многом начинается именно с защиты амурского тигра.

Ранее организаторы рассказали, что на ВЭФ-2026 представят крупную экспозицию проекта «Душа России». Площадка объединит традиционные промыслы, работы современных художников, региональные бренды и деловые мероприятия. Партнёрами инициативы выступили платёжная система А7 и банк ПСБ.