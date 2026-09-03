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Опубликовано 3 сентября, 06:19

Путин: С 2027 года на ДВ и в Арктике введут единый преференциальный режим

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для Дальнего Востока и Арктики с начала 2027 года установят единый преференциальный режим. О соответствующем решении президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«С 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и Арктике будет действовать единый преференциальный режим», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что развитие Дальнего Востока в ближайшее десятилетие будет строиться по обновлённой стратегии. Президент РФ Владимир Путин сообщил о переходе макрорегиона к следующему этапу развития. Новая версия стратегии рассчитана на предстоящие десять лет.

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Милена Скрипальщикова
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