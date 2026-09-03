Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 06:10

Путин заявил о снижении безработицы на Дальнем Востоке в четыре раза

Путин: безработица на Дальнем Востоке сократилась до 2,2%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин сообщил о существенном улучшении ситуации на рынке труда в Дальневосточном федеральном округе. По словам главы государства, уровень безработицы в регионе за последнее время снизился в четыре раза, достигнув отметки в 2,2%. Заявление он озвучил на пленарном заседании ВЭФ.

Таким образом, Дальний Восток сравнялся со средним показателем безработицы по стране. Этот результат подчёркивает позитивную динамику развития экономики макрорегиона и эффективность мер по созданию новых рабочих мест, которые реализуются в последние годы.

Не в штате, но при деле: В России 30,5 млн человек работают неофициально
Не в штате, но при деле: В России 30,5 млн человек работают неофициально

В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который сейчас составляет 2,2%. Для сравнения, в 2019 году, до пандемии, уровень безработицы находился на отметке 4,6%. Сейчас ситуация оценивается как стабильная: показатель остаётся минимальным по международной методологии. Отдельно отмечается рост числа предложений от работодателей — на портале «Работа России» количество вакансий приблизилось к 2 млн позиций.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar