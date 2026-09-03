Путин заявил о снижении безработицы на Дальнем Востоке в четыре раза

Российский лидер Владимир Путин сообщил о существенном улучшении ситуации на рынке труда в Дальневосточном федеральном округе. По словам главы государства, уровень безработицы в регионе за последнее время снизился в четыре раза, достигнув отметки в 2,2%. Заявление он озвучил на пленарном заседании ВЭФ.

Таким образом, Дальний Восток сравнялся со средним показателем безработицы по стране. Этот результат подчёркивает позитивную динамику развития экономики макрорегиона и эффективность мер по созданию новых рабочих мест, которые реализуются в последние годы.

В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который сейчас составляет 2,2%. Для сравнения, в 2019 году, до пандемии, уровень безработицы находился на отметке 4,6%. Сейчас ситуация оценивается как стабильная: показатель остаётся минимальным по международной методологии. Отдельно отмечается рост числа предложений от работодателей — на портале «Работа России» количество вакансий приблизилось к 2 млн позиций.