В России зафиксировали рекордно низкую безработицу и рост количества вакансий

В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который сейчас составляет 2,2%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Текущие показатели рынка труда были озвучены на пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.

«У нас уже привычный нам рекордный уровень низкой безработицы по методологии Международной организации труда, он по-прежнему составляет 2,2%», — сказала она.

Для сравнения, в 2019 году, до пандемии, уровень безработицы находился на отметке 4,6%, напомнила вице-премьер. Сейчас ситуация оценивается как стабильная: показатель остаётся минимальным по международной методологии. Отдельно отмечается рост числа предложений от работодателей — на портале «Работа России» количество вакансий приблизилось к 2 млн позиций.

Она также рассказала, что на российском рынке труда наибольший спрос сейчас приходится на инженеров, работников промышленных предприятий и операторов машин. Значительная часть вакансий сосредоточена также в сфере сельского хозяйства, строительства, транспорта и ЖКХ.