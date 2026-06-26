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26 июня, 10:35

Рынок труда перевернулся: Голикова раскрыла самые востребованные профессии

Голикова: Самые востребованные сотрудники— инженеры и работники промышленности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_R

Инженеры, работники промышленных предприятий и операторы машин сейчас самые востребованные специалисты на российском рынке труда. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской ярмарке трудоустройства.

«Теперь скажу несколько слов по тому, о какие же отрасли больше всего заявляют вакансии, потому что это важно… Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка, здесь у нас традиционно квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин», — сказала Голикова.

Далее по востребованности, по её словам, находятся сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика и ЖКХ. В третий блок вошли здравоохранение, образование и социальное обслуживание. При этом торговля, услуги и индустрия гостеприимства демонстрируют низкое число вакансий по сравнению с перечисленными отраслями. Ранее в Минтруде отмечали, что кадровый голод в промышленности сохраняется, а переток рабочей силы в сферу услуг замедляется.

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Ранее Life.ru писал, что искусственный интеллект становится повседневным инструментом, а умение работать с нейросетями — ключевым навыком на рынке труда. Нейросети вытесняют рутину, давая сотрудникам больше времени на сложные задачи. На рынке труда растёт потребность в аналитиках, IT-специалистах и гибких управленцах. Рядовые операционные позиции сокращаются, но профессии не исчезают — они эволюционируют.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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