Не в штате, но при деле: В России 30,5 млн человек работают неофициально

Около 30,5 млн россиян, или 41% всех занятых в стране, работают вне штата организаций. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата и ЕМИСС за январь–май 2026 года.

В среднем за первые пять месяцев года в России насчитывалось 74,6 млн занятых. При этом непосредственно в штате компаний работали 44,1 млн человек. Разница между показателями и составила 30,5 млн.

За год число работающих по такой схеме выросло примерно на 80 тыс. человек. Однако их доля почти не изменилась: в январе–мае 2025 года показатель составлял 41,1%.

При этом речь не идёт о 30,5 млн неофициально трудоустроенных россиян. В эту категорию входят легально работающие индивидуальные предприниматели и самозанятые, исполнители по договорам ГПХ, внешние совместители и люди, работающие у физических лиц.

Эксперты отмечают, что гибкие форматы позволяют бизнесу привлекать специалистов без классического трудоустройства. Проблемы возникают в случаях, когда договор с самозанятым или ГПХ фактически используется вместо обычных трудовых отношений.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российский рынок труда постепенно остывает, но дефицит кадров остаётся главным ограничением для роста экономики. По его словам, ситуация фрагментарна: где-то число вакансий сильно превышает резюме, а в машиностроении и производстве инвесттоваров наблюдается неполная загрузка и даже появляется четырёхдневная рабочая неделя. При этом общий уровень безработицы в апреле составил критически низкие 2,2%.