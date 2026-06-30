Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 14:52

Решетников отметил охлаждение рынка труда в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Российский рынок труда постепенно остывает, однако дефицит кадров по-прежнему остаётся главным ограничением для роста экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».

«Рынок труда не сам по себе существует, он существует в текущем экономическом цикле. Ситуация очень разная и фрагментарная по разным секторам экономики. Где-то есть дефицит, число вакансий сильно преобладает над резюме, с другой стороны, по тенденциям видим, что рынок труда, скажем так, остывает», — отметил министр.

Он добавил, что в некоторых отраслях, особенно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, наблюдается неполная загрузка и даже появляется четырёхдневная рабочая неделя. При этом общий уровень безработицы в апреле составил 2,2%, что Решетников назвал критически низким показателем.

В Минэке заявили о сложностях на рынке труда при рекордно низкой безработице
В Минэке заявили о сложностях на рынке труда при рекордно низкой безработице

Ранее доцент Финансового университета Игорь Балынин спрогнозировал, что во второй половине 2026 года российские работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих, особенно токарей, фрезеровщиков и сварщиков, из-за сохраняющегося дефицита кадров на промышленных предприятиях. По его прогнозу, также в число наиболее востребованных специальностей войдут узкие медицинские специалисты.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Максим Решетников
  • Минэкономразвития РФ
  • Работа
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar