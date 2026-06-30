Решетников отметил охлаждение рынка труда в России

Российский рынок труда постепенно остывает, однако дефицит кадров по-прежнему остаётся главным ограничением для роста экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».

«Рынок труда не сам по себе существует, он существует в текущем экономическом цикле. Ситуация очень разная и фрагментарная по разным секторам экономики. Где-то есть дефицит, число вакансий сильно преобладает над резюме, с другой стороны, по тенденциям видим, что рынок труда, скажем так, остывает», — отметил министр.

Он добавил, что в некоторых отраслях, особенно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, наблюдается неполная загрузка и даже появляется четырёхдневная рабочая неделя. При этом общий уровень безработицы в апреле составил 2,2%, что Решетников назвал критически низким показателем.

Ранее доцент Финансового университета Игорь Балынин спрогнозировал, что во второй половине 2026 года российские работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих, особенно токарей, фрезеровщиков и сварщиков, из-за сохраняющегося дефицита кадров на промышленных предприятиях. По его прогнозу, также в число наиболее востребованных специальностей войдут узкие медицинские специалисты.