Инженеры, врачи и рабочие: кому будет проще найти работу до конца 2026 года

Во второй половине 2026 года российские работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Повышенный спрос, по его словам, сохранится на токарей, фрезеровщиков и сварщиков. Эти специалисты необходимы промышленным предприятиям и производствам, где сохраняется дефицит подготовленных кадров.

В число наиболее востребованных профессий также войдут медицинские работники узких специальностей, пишет ТАСС.

Особенно ценными для работодателей станут сотрудники, которые обладают сразу несколькими профессиональными навыками и могут выполнять разные задачи.

Такие специалисты, считает Балынин, способны быстрее перестраиваться между рабочими процессами и помогать компаниям повышать производительность труда.

Таким образом, наиболее устойчивым спрос до конца года останется в промышленности, технических специальностях и медицине.

Ранее независимый HR-эксперт отметила, что найти работу после 40 лет вполне реально, если правильно себя преподнести, при этом зрелый возраст следует рассматривать как актив, подчёркивая навыки кризис-менеджмента, наставничества, психологическую зрелость и стрессоустойчивость.