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29 июня, 09:32

Инженеры, врачи и рабочие: кому будет проще найти работу до конца 2026 года

Эксперт назвал самые востребованные профессии второй половины 2026 года

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Во второй половине 2026 года российские работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Повышенный спрос, по его словам, сохранится на токарей, фрезеровщиков и сварщиков. Эти специалисты необходимы промышленным предприятиям и производствам, где сохраняется дефицит подготовленных кадров.

В число наиболее востребованных профессий также войдут медицинские работники узких специальностей, пишет ТАСС.

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Особенно ценными для работодателей станут сотрудники, которые обладают сразу несколькими профессиональными навыками и могут выполнять разные задачи.

Такие специалисты, считает Балынин, способны быстрее перестраиваться между рабочими процессами и помогать компаниям повышать производительность труда.

Таким образом, наиболее устойчивым спрос до конца года останется в промышленности, технических специальностях и медицине.

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Ранее независимый HR-эксперт отметила, что найти работу после 40 лет вполне реально, если правильно себя преподнести, при этом зрелый возраст следует рассматривать как актив, подчёркивая навыки кризис-менеджмента, наставничества, психологическую зрелость и стрессоустойчивость.

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Марина Фещенко
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