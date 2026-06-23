Рычать, валяться и спать на работе: В Китае открыли необычную вакансию на работу мечты

В одном из китайских зоопарков появилась необычная вакансия. Учреждение ищет сотрудника, который будет изображать медведя перед посетителями и получать за это около 100 тысяч рублей в месяц, сообщает South China Morning Post.

От кандидата требуется максимально вжиться в образ животного. Рабочий день длится шесть часов, в течение которых нужно вести себя так, будто перед гостями находится настоящий обитатель вольера.

При этом руководство предоставляет сотруднику довольно широкую свободу действий. Ему разрешается рычать, валяться на земле и активно взаимодействовать с публикой.

Более того, аниматор может даже пугать посетителей, если это укладывается в рамки представления и не нарушает правила безопасности.

Одним из самых необычных пунктов вакансии стала возможность устраивать «спячку» прямо во время смены. Такой элемент поведения также считается частью роли.

Необычное предложение быстро привлекло внимание пользователей соцсетей. Многие отметили, что список обязанностей выглядит куда приятнее, чем на большинстве традиционных работ.

Теперь зоопарку остаётся найти человека, который сможет убедительно перевоплотиться в медведя и выдерживать образ на протяжении всей смены.

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