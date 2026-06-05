График мечты: Чиновник за 7 лет появился на работе 142 раза

В Волгоградской области судят бывшего замглавы Новониколаевского района Сергея Белова. По данным Baza, за семь лет службы он появлялся в администрации всего 142 рабочих дня.

Белов работал заместителем главы района, а в свободное время подрабатывал юристом. Позже он решил полностью перейти в эту сферу и уволился с госслужбы, но спустя несколько месяцев к нему пришли с обысками, после чего бывшего чиновника задержали.

Следователи считают, что Белов обманывал администрацию. По версии обвинения, в рабочее время он ездил по своим частным юридическим делам, а зарплату на госслужбе получал фактически ни за что.

Общую сумму выплат за семь лет следствие оценивает примерно в 5,2 млн рублей. Белову вменяют мошенничество в крупном размере. Одним из доказательств стали биллинги телефона, согласно которым аппарат чиновника за всё это время находился в администрации только 142 дня.

Сам Белов обвинения не признаёт и не понимает, на чём строятся выводы следствия. По его словам, должность изначально была разъездной, а все выезды он согласовывал с руководством и совершал по рабочим вопросам.

Бывший чиновник также утверждает, что администрация была довольна его работой. По данным Baza, свидетели подтвердили, что руководители называли исполнение им обязанностей безупречным.

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